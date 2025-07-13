ГАТИ сообщила о ремонте дорог в четырех районах Петербурга

13 июля в Василеостровском районе на один день будет полностью перекрыто движение транспорта по Адмиральскому проезду — на участке от проспекта Крузенштерна до Морской набережной — в связи с обновлением дорожного покрытия.

В Красногвардейском районе с 13 июля по 6 августа вводятся ограничения движения на улице Коммуны — от Ириновского проспекта до Хасанской улицы, включая все перекрестки. Кроме того, с 14 июля по 2 августа будут действовать ограничения на мосту Энергетиков через реку Охту.

В Приморском районе до 05:00 14 июля временно перекрыты Гороховый переулок (от Приморского проспекта до улицы Савушкина), Липовая аллея на том же участке, а также улица Оскаленко — от Приморского проспекта до Савушкина.

Дополнительно, с 08:00 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыт боковой проезд Планерной улицы в створе улицы Савушкина у дома 1, лит. А. До 05:00 19 июля ограничено движение на перекрестке улицы Савушкина и Стародеревенской, где закрываются левые повороты со Стародеревенской на Савушкина.

Во Фрунзенском районе с 15 по 18 июля из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта по Купчинской улице на участке от Дунайского проспекта до улицы Димитрова. При этом движение по Купчинской в направлении от улицы Димитрова к Дунайскому проспекту будет полностью закрыто.

Ранее мы рассказывали об ограничении движения до конца августа на Каменноостровском проспекте.