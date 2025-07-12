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«Дом с башней» у парка Победы получил статус объекта культурного наследия

Известный советский «Дом с башней» на углу Московского проспекта и Бассейной улицы получил статус регионального объекта культурного наследия. Об этом 8 июля информировала пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

olegmorgun1311/Shutterstock.com

Здание по адресу Московский проспект, 190, было построено в два этапа: с 1939 по 1941 год и после войны — в 1952–1954 годах, согласно реестру объектов культурного наследия. В КГИОП отмечают, что данный архитектурный комплекс стал частью развития южного района города, заложенного в генеральном плане конца 1930-х годов.

Жилой дом проектировался с учетом соседнего парка: архитекторы решили, что в этом месте необходима заметная архитектурная доминанта.

Над застройкой участка работали архитекторы Григорий Симонов, Борис Рубаненко, Сергей Васильковский, а также Лазарь Хидекель и скульптор Игорь Крестовский.

Силуэт здания напоминает московские высотки 1950-х годов и здание Адмиралтейства. Проект и строительство финансировал Народный комиссариат судостроительной промышленности.

«Здание на углу Московского проспекта и Бассейной улицы является одним из наиболее ярких примеров советской неоклассики послевоенного времени. Оно сохранило свою первоначальную функцию многоквартирного дома и известно жителям города, в том числе, тем, что в детские годы в нем жил музыкант Виктор Цой», — подчеркнули в комитете. 

Ранее мы рассказывали, что ВНИИБ и вестибюль станции метро «Парк Победы» остались без статуса памятника.

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