В Пулково массово задерживают рейсы

Пулково прекратил прием и отправку рейсов накануне в 23:15. В течение ночи воздушное пространство кратковременно открывали несколько раз.

В Ленинградской области сбили два беспилотных аппарата. О втором из них губернатор Александр Дрозденко сообщил в 01:43. Режим воздушной опасности отменили около шести утра.

«Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

В Пулково также сообщили, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, включая воду и питание.