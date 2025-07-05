В Пулково массово задерживают рейсы

Аэропорт возобновляет работу в усиленном режиме после ночных ограничений. По данным онлайн-табло, в настоящий момент задержано более 40 рейсов. Пассажирам пришлось проводить ночь в здании терминала в ожидании вылетов.
Пулково прекратил прием и отправку рейсов накануне в 23:15. В течение ночи воздушное пространство кратковременно открывали несколько раз.
В Ленинградской области сбили два беспилотных аппарата. О втором из них губернатор Александр Дрозденко сообщил в 01:43. Режим воздушной опасности отменили около шести утра.
«Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.
В Пулково также сообщили, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, включая воду и питание.
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