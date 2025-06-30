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Произведения паблик-арта станут частью жилых проектов

В московском парке искусств Музеон на Крымском валу открылась экспозиция «Летящие формы». Ее задача показать городу образы, которые говорят на актуальном художественном языке. Выставка продлится до сентября, а затем скульптуры станут частью жилых комплексов компании MR. 

«Балерина» Сергея Шеховцова
Фото предоставлены MR

«Балерина» Сергея Шеховцова

«Парус» Александра Григорьева
Фото предоставлены MR

«Парус» Александра Григорьева

VERTIGO Виктора Полякова
Фото предоставлены MR

VERTIGO Виктора Полякова

Центральный образ выставки — скульптура «Балерина» Сергея Шеховцова: фигура танцовщицы установлена на колонне в форме алюминиевой банки из-под газировки. Художник обыгрывает классический мотив советской парковой скульптуры и главный символ потребительской культуры. Александр Григорьев  («Парус») интерпретирует естественные мотивы в городском пространстве. Кинетическая скульптура VERTIGO Виктора Полякова пребывает в постоянной динамике. В плавном вращении ее элементов можно увидеть стремление отрефлексировать понятие времени и связь человека с природой и технологиями. Две последние работы созданы в рамках сотрудничества девелоперской компании MR с проектом «Арт-фабрика» Агентства креативных индустрий Москвы.

Экспозиция будет представлена в Музеоне до осени 2025 года, а затем работы займут постоянное место в  жилых комплексах MR: «Балерина» украсит территорию Symphony 34 у станции метро «Дмитровская», «Парус» станет частью культурного кода мультиквартала VEER в районе «Давыдково», а VERTIGO дополнит благоустройство квартала CITYZEN на «Тушинской».

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