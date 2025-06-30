Произведения паблик-арта станут частью жилых проектов

Центральный образ выставки — скульптура «Балерина» Сергея Шеховцова: фигура танцовщицы установлена на колонне в форме алюминиевой банки из-под газировки. Художник обыгрывает классический мотив советской парковой скульптуры и главный символ потребительской культуры. Александр Григорьев («Парус») интерпретирует естественные мотивы в городском пространстве. Кинетическая скульптура VERTIGO Виктора Полякова пребывает в постоянной динамике. В плавном вращении ее элементов можно увидеть стремление отрефлексировать понятие времени и связь человека с природой и технологиями. Две последние работы созданы в рамках сотрудничества девелоперской компании MR с проектом «Арт-фабрика» Агентства креативных индустрий Москвы.

Экспозиция будет представлена в Музеоне до осени 2025 года, а затем работы займут постоянное место в жилых комплексах MR: «Балерина» украсит территорию Symphony 34 у станции метро «Дмитровская», «Парус» станет частью культурного кода мультиквартала VEER в районе «Давыдково», а VERTIGO дополнит благоустройство квартала CITYZEN на «Тушинской».