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Новое общественное пространство появится в Приморском районе

Благоустроенный сквер будет расположен по адресу ул. Ланская, д. 3. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга представил визуализацию проекта.

фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

На участке разместят современное спортивное оборудование: площадки для стритбола и тенниса, зоны для атлетики. 

«Здесь установят спортивные площадки и зону воркаут, обустроят зону отдыха со скамейками, территорию дополнительно озеленят и проведут освещение», — прокомментировал Сергей Петриченко, председатель Комитета по благоустройству.

Проект стал лидером голосования 2023 года и вошел в адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». За шесть лет в Петербурге уже реализовано более 200 подобных объектов, в том числе парк Авиаторов, «Молодежный сквер» на пр. Сизова и спортпарк на ул. Раумской в Колпино.

Ранее мы рассказывали о том, какие скверы благоустроят в Петербурге. 

 

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