Новое общественное пространство появится в Приморском районе

На участке разместят современное спортивное оборудование: площадки для стритбола и тенниса, зоны для атлетики.

«Здесь установят спортивные площадки и зону воркаут, обустроят зону отдыха со скамейками, территорию дополнительно озеленят и проведут освещение», — прокомментировал Сергей Петриченко, председатель Комитета по благоустройству.

Проект стал лидером голосования 2023 года и вошел в адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». За шесть лет в Петербурге уже реализовано более 200 подобных объектов, в том числе парк Авиаторов, «Молодежный сквер» на пр. Сизова и спортпарк на ул. Раумской в Колпино.

Ранее мы рассказывали о том, какие скверы благоустроят в Петербурге.