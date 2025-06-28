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Небольшие дожди, облака ограничат прогрев: какой будет погода в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 июня, циклон еще отметится на территории Петербурга небольшими дождями, что вместе с облачной с прояснениями погодой сдержит дневной рост температуры.

Anton Malkov/Shutterstock

«Температура воздуха +19…+21 градусов, в Ленинградской области +18…+23. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы»,— сказал Леус. 

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июня, облачно. Ночью без существенных осадков, утром, днем дожди, местами ливни, гроза. Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, днем западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +15...+17. Атмосферное давление будет понижаться.

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