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Петербуржцы предлагают создать сквер с памятником Балабанову

Жители Васильевского острова выступили за создание сквера с памятником Алексею Балабанову у пересечения набережной Смоленки и Уральской улицы.

Kekyalyaynen/ Shutterstock.com

Идея увековечить память режиссера в Петербурге возникла после того, как в Екатеринбурге — малой родине Балабанова — была инициирована установка памятника, планируемого к открытию в 2026 году.

Петербуржцы подчеркнули, что после переезда в Ленинград в 1990 году Балабанов стал «убежденным василеостровцем». Он многие годы проживал в доме № 5 на Малом проспекте, поэтому справедливо было бы почтить его память именно на Васильевском острове.

«До дома, где жил Алексей Балабанов, отсюда 10 минут пешком, и тут есть много места как для создания сквера его имени, так и для установки памятника. Тем более, что этот участок как минимум частично попадает в запланированное благоустройство единой пешеходной зоны на Смоленке от Уральского до Наличного моста», — отметили местные жители в Telegram-канале.

Ранее рассказывали, как в Центральном районе благоустроят Джазовый сквер.

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