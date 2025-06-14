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Купальный сезон в Петербурге начнется в середине июня

Такие прогнозы дали городские синоптики. По их словам, нас ждет «очень комфортная погода» в течение трех дней.

Maxim Markin/shutterstock

«Влияние циклона на территории Ленинградской области закончилось, атмосферное давление продолжает расти и антициклон уже определяет погоду по всему нашему региону. Ветер сегодня продолжит понемногу ослабевать, так как антициклон уже над нами, и вечером уже будет поворачивать с северного направления к северо-западу, западу», — написал в своем Telegram-канале Александр Колесов.

По его словам, как раз к середине месяца, когда начнет прогреваться более интенсивная вода в водоемах, и начнется купальный сезон.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов., днем +22...+24. Атмосферное давление будет понижаться.

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