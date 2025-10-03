От модерна к модернизму: гид по курортной архитектуре Петербурга

В 1870–1900-е годы в курортной зоне Петербурга проложили Финляндскую, а затем Приморскую железные дороги. С тех пор побережье Финского залива стало главным местом для оздоровительного отдыха. Специально для Собака.ru гид компании «Петербург глазами инженера» Владимир Жуланов рассказывает об истории курортной архитектуры: от дореволюционных дач до советских санаториев.
Дача Лихачева на территории загородного клуба «Скандинавия»
Канонирская дачная местность
В Сестрорецке в начале прошлого столетия сформировалась Канонирская дачная местность — одна из самых престижных в Петербурге. С запада она была ограничена берегом Финского залива и проложенным вдоль него Приморским проспектом (ныне Пляжная улица. — Прим. Ред.), с севера — железной дорогой вдоль границы Курорта, а с востока — берегом реки Сестры. В рабочих документах конца XIX века территории обозначали как «лежащие между морем и рекой Сестрой Заводской». Участки для строительства были расположены на первой линии. Здесь сохранилась историческая планировка: можно увидеть как нетронутые дореволюционные постройки вроде дачи Кривдиной и дачи Кречева, так и восстановленные дачи Шелепина и Лихачева — ныне входят в комплекс загородного клуба «Скандинавия».
Двухэтажный особняк в неоклассических формах построен в начале XX века и является единственным примером бетонной дачной постройки в Канонирской местности. Дом украшен полуротондой с колоннами в центре основного объема восточного фасада, в потолочном перекрытии между колоннами и стеной полуротонды расположены кессоны.
Автор проекта неизвестен. Владельцем участка значился почетный гражданин Петербурга, председатель правления Санкт-Петербургской ниточной мануфактуры Франц Романович Витцель.
Ныне здание признано региональным памятником архитектуры.
Где: Парковая ул.,14, А
«Сестрорецкий курорт»
Один из самых известных курортов северного побережья был открыт в 1900 году. Он включал в себя водолечебницу, пансионат и курзал, где было три столовых, салоны для дам, библиотека, «курительная зала», комнаты для игр в карты и бильярд, гостиная и концертный зал на 1700 человек.
Деревянный курзал и часть корпусов спроектировал архитектор Зигфрид Леви. Он же является автором Лесного пансионата на территории «Сестрорецкого Курорта», сетки балконов которого стали прототипом санаторно-курортной архитектуры 1970-х годов.
В 1930-1940-х годах под дома отдыха и общежития для проживания сотрудников Сестрорецкого курорта стали приспосабливать дореволюционные дачи. Многие из которых, в том числе и курзал, пострадали во время Великой Отечественной войны.
Арка «Сестрорецкого курорта»
В 1950-е годы архитекторы Николай Баранов и Валериан Кирхоглани разработали план восстановления Ленинграда. Одним из примеров раннего этапа развития курортной зоны стала парадная арка у входа в Сестрорецком санатории. Постройку возвели по проекту архитектора Валериана Дмитриевича Кирхоглани в стиле сталинского ампира в 1957 году и украсили скульптурами рабочих и отдыхающих. В 2023 году КГИОП предложил включить ее в список объектов культурного наследия вместе с лечебным корпусом.
Где: Максима Горького ул., 2Б.
Санаторий «Дюны»
В 1960-е начинается новый этап развития Курортной зоны Ленинграда. Строят целые оздоровительные комплексы по проекту мастерской №8 ЛенЗНИИЭП под руководством архитектора Эмиля Иосифовича Ярмолинского. Сегодня уцелело несколько таких здравниц, среди которых — главный корпус пансионата «Дюны».
Санаторий был построен в 1979 году как элитный реабилитационный центр для Ленинградского обкома КПСС. Главный пятиэтажный корпус выполнен в стиле советского модернизма и отличается утилитарной формой. Основа здания — железобетон. Фасад покрыт штукатуркой или светлой облицовкой.
Пройти к нему можно через КПП. Рядом расположен бункер времен Второй мировой войны.
Где: Заречная дорога, 1
Санаторий «Северная Ривьера»
Оздоровительный курорт основан в 1962 году на северном берегу Финского залива. Санаторий специализируется на лечении сердечно-сосудистых, неврологических, опорно-двигательных и респираторных заболеваний и работает по сей день.
Здравницу в стиле советского модернизма спроектировала мастерская №8 ЛенЗНИИЭП под руководством архитектора Эмиля Иосифовича Ярмолинского. Комплекс включает жилые корпуса, медицинские центры, 25-метровый бассейн, сауну, тренажерный зал, столовые и зоны отдыха.
Дача Лумберга
В состав «Северной Ривьеры» входит дача Лумберга — это общежитие для сотрудников санатория. Здание в стиле модерн, вероятно, по собственному проекту построил в начале XX века гражданский инженер Федор Лумберг, многим известный как архитектор Обуховского сталелитейного завода. Дом имеет окна неправильной формы и уникальное крыльцо с круглым проемом входа, вписанным в треугольник вимперга.
Где: Приморское шоссе, 570
