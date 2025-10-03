Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

От модерна к модернизму: гид по курортной архитектуре Петербурга

В 1870–1900-е годы в курортной зоне Петербурга проложили Финляндскую, а затем Приморскую железные дороги. С тех пор побережье Финского залива стало главным местом для оздоровительного отдыха. Специально для Собака.ru гид компании «Петербург глазами инженера» Владимир Жуланов рассказывает об истории курортной архитектуры: от дореволюционных дач до советских санаториев. 

Дача Лихачева на территории загородного клуба «Скандинавия»
Архивы пресс-службы «Скандинавия»

Дача Лихачева на территории загородного клуба «Скандинавия»

Канонирская дачная местность

В Сестрорецке в начале прошлого столетия сформировалась Канонирская дачная местность — одна из самых престижных в Петербурге. С запада она была ограничена берегом Финского залива и проложенным вдоль него Приморским проспектом (ныне Пляжная улица. — Прим. Ред.), с севера — железной дорогой вдоль границы Курорта, а с востока — берегом реки Сестры. В рабочих документах конца XIX века территории обозначали как «лежащие между морем и рекой Сестрой Заводской». Участки для строительства были расположены на первой линии. Здесь сохранилась историческая планировка: можно увидеть как нетронутые дореволюционные постройки вроде дачи Кривдиной и дачи Кречева, так и восстановленные дачи Шелепина и Лихачева — ныне входят в комплекс загородного клуба «Скандинавия». 

Дача Витцеля

Двухэтажный особняк в неоклассических формах построен в начале XX века и является единственным примером бетонной дачной постройки в Канонирской местности. Дом украшен полуротондой с колоннами в центре основного объема восточного фасада, в потолочном перекрытии между колоннами и стеной полуротонды расположены кессоны.

Автор проекта неизвестен. Владельцем участка значился почетный гражданин Петербурга, председатель правления Санкт-Петербургской ниточной мануфактуры Франц Романович Витцель. 

Ныне здание признано региональным памятником архитектуры. 

Где: Парковая ул.,14, А

Арка санатория «Сестрорецкий Курорт»
Архивы пресс-службы «Петербург глазами инженера»

Арка санатория «Сестрорецкий Курорт»

Лечебный корпус санатория «Сестрорецкий Курорт»
Архивы пресс-службы «Петербург глазами инженера»

Лечебный корпус санатория «Сестрорецкий Курорт»

«Сестрорецкий курорт»

Один из самых известных курортов северного побережья был открыт в 1900 году. Он включал в себя водолечебницу, пансионат и курзал, где было три столовых, салоны для дам, библиотека, «курительная зала», комнаты для игр в карты и бильярд, гостиная и концертный зал на 1700 человек. 

Деревянный курзал и часть корпусов спроектировал архитектор Зигфрид Леви. Он же является автором Лесного пансионата на территории «Сестрорецкого Курорта», сетки балконов которого стали прототипом санаторно-курортной архитектуры 1970-х годов. 

В 1930-1940-х годах под дома отдыха и общежития для проживания сотрудников Сестрорецкого курорта стали приспосабливать дореволюционные дачи. Многие из которых, в том числе и курзал, пострадали во время Великой Отечественной войны.

Арка «Сестрорецкого курорта»

В 1950-е годы архитекторы Николай Баранов и Валериан Кирхоглани разработали план восстановления Ленинграда. Одним из примеров раннего этапа развития курортной зоны стала парадная арка у входа в Сестрорецком санатории. Постройку возвели по проекту архитектора Валериана Дмитриевича Кирхоглани в стиле сталинского ампира в 1957 году и украсили скульптурами рабочих и отдыхающих. В 2023 году КГИОП предложил включить ее в список объектов культурного наследия вместе с лечебным корпусом.

Где: Максима Горького ул., 2Б.

Архивы пресс-службы «Петербург глазами инженера»

Санаторий «Дюны»

В 1960-е начинается новый этап развития Курортной зоны Ленинграда. Строят целые оздоровительные комплексы по проекту мастерской №8 ЛенЗНИИЭП под руководством архитектора Эмиля Иосифовича Ярмолинского. Сегодня уцелело несколько таких здравниц, среди которых — главный корпус пансионата «Дюны». 

Санаторий был построен в 1979 году как элитный реабилитационный центр для Ленинградского обкома КПСС. Главный пятиэтажный корпус выполнен в стиле советского модернизма и отличается утилитарной формой. Основа здания — железобетон. Фасад покрыт штукатуркой или светлой облицовкой.

Пройти к нему можно через КПП. Рядом расположен бункер времен Второй мировой войны. 

Где: Заречная дорога, 1

Корпус №2 санатория «Северная Ривьера»
Архивы пресс-службы «Петербург глазами инженера»

Корпус №2 санатория «Северная Ривьера»

Дача Лумберга
Архивы пресс-службы «Петербург глазами инженера»

Дача Лумберга

Санаторий «Северная Ривьера»

Оздоровительный курорт основан в 1962 году на северном берегу Финского залива. Санаторий специализируется на лечении сердечно-сосудистых, неврологических, опорно-двигательных и респираторных заболеваний и работает по сей день.

Здравницу в стиле советского модернизма спроектировала мастерская №8 ЛенЗНИИЭП под руководством архитектора Эмиля Иосифовича Ярмолинского. Комплекс включает жилые корпуса, медицинские центры, 25-метровый бассейн, сауну, тренажерный зал, столовые и зоны отдыха. 

Дача Лумберга

В состав «Северной Ривьеры» входит дача Лумберга — это общежитие для сотрудников санатория. Здание в стиле модерн, вероятно, по собственному проекту построил в начале XX века гражданский инженер Федор Лумберг, многим известный как архитектор Обуховского сталелитейного завода. Дом имеет окна неправильной формы и уникальное крыльцо с круглым проемом входа, вписанным в треугольник вимперга. 

Где: Приморское шоссе, 570

