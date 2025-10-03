От модерна к модернизму: гид по курортной архитектуре Петербурга

«Сестрорецкий курорт»

Один из самых известных курортов северного побережья был открыт в 1900 году. Он включал в себя водолечебницу, пансионат и курзал, где было три столовых, салоны для дам, библиотека, «курительная зала», комнаты для игр в карты и бильярд, гостиная и концертный зал на 1700 человек.

Деревянный курзал и часть корпусов спроектировал архитектор Зигфрид Леви. Он же является автором Лесного пансионата на территории «Сестрорецкого Курорта», сетки балконов которого стали прототипом санаторно-курортной архитектуры 1970-х годов.

В 1930-1940-х годах под дома отдыха и общежития для проживания сотрудников Сестрорецкого курорта стали приспосабливать дореволюционные дачи. Многие из которых, в том числе и курзал, пострадали во время Великой Отечественной войны.

Арка «Сестрорецкого курорта»

В 1950-е годы архитекторы Николай Баранов и Валериан Кирхоглани разработали план восстановления Ленинграда. Одним из примеров раннего этапа развития курортной зоны стала парадная арка у входа в Сестрорецком санатории. Постройку возвели по проекту архитектора Валериана Дмитриевича Кирхоглани в стиле сталинского ампира в 1957 году и украсили скульптурами рабочих и отдыхающих. В 2023 году КГИОП предложил включить ее в список объектов культурного наследия вместе с лечебным корпусом.

Где: Максима Горького ул., 2Б.