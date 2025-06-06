5 экотроп в Ленобласти для медитативных прогулок

Арочный мост XIX века по проекту архитектора Давида Висконти, остатки фортификационных сооружений, вышки для бердвотчинга: Собака.ru составила подборку из пяти экотроп в Ленобласти, где приятно провести выходной. Тишина и благодать!
Каньон реки Лава
Арочный мост XIX века по проекту архитектора Давида Висконти, руины старинной водяной мельницы, Лавуйский острог: экотропа длинной 3,5 километра пролегает в пределах русско-шведской границы XVII века, ныне — в Кировском районе Ленобласти. Из интересного: если со дна каньона реки Лава, где на поверхность выходят известняки ордовикского периода, поднять пару камней, можно обнаружить окаменелости древних беспозвоночных (им около 500 миллионов лет!). Правда, уносить их с собой нельзя. Бердвотчерам на заметку: на территории обитает краснокнижный белоспинный дятел.
Маршрут оборудован указателями, информационными стендами и деревянными лестницами для подъема от реки к высокому склону. Удобнее всего доехать сюда на автомобиле — из центра города путь займет примерно 1,5 часа.
Стоимость: бесплатно.
Координаты начала маршрута: 59.876875°,31.587982°.
Озеро Шимпалатовское
Экотропа в Коккоревском заказнике — первая в Ленобласти с акцентом на орнитофауну. Разработана совместно с биологом Павлом Глазковым. В разное время здесь можно встретить более 200 видов птиц: малого лебедя, выпь, красношейную поганку, скопу, большого кроншнепа и других. Маршрут длиной в два километра не закольцован и проходит по грунтовым лесным дорогам и деревянным настилам. Весь путь сопровождают информационные стенды с QR-кодами, по которым можно узнать все об обитателях места. Есть смотровая площадка у озера, арт-объекты вроде размахов крыльев птиц.
Добираться удобнее всего на автомобиле — от станции метро «Площадь Восстания» поездка займет примерно 1 час 40 минут.
Стоимость: бесплатно.
Координаты начала маршрута: 60.048376°,31.082663°.
Курголовская этнотропа
Пешеходная тропа длинной 2,5 километра проходит в Токсовском природном парке. На протяжении всего пути есть информационные стенды, посвященные истории, быту, верованиям и традициям коренных народов Ленобласти: от вепсов и ижоры до води и корел.
Во время прогулки можно подняться на камовый холм, который 10-14 тысяч лет назад был дном древнего ледникового озера. В конце маршрута — малолюдный пляж на берегу Курголовского озера, где приятно устроить пикник или принять солнечные ванны. Фан-факт: почти все элементы инфраструктуры экотропы выполнены из переработанных материалов — на их производство ушло около двух тонн четырехсотграммовой упаковки от плавленого сыра Viola.
Доехать до этнотропы удобнее на машине или на автобусе — от станции метро «Девяткино» можно доехать на автобусе №619 до остановки «Учебный центр ВИФК», откуда до парка около 11 минут пешком.
Стоимость: бесплатно.
Координаты начала маршрута: 60.188448°, 30.547983°.
Колтушский веломаршрут
Экотропу территории памятника природы «Колтушские высоты» разработали при участии сообщества велосепедистов Ленобласти и открыли в апреле 2025-го. Маршрут протяженностью 5,6 километров проходит через живописные хвойные леса, произрастающие на камовых холмах, где весной и в начале лета можно услышать голоса множества лесных птиц: вертеницу, рябчика, серую и длиннохвостую неясыть, иволгу, дрозда, славку.
Доехать удобнее всего на автомобиле — оставить его можно за Пундоловским кладбищем около трассы для мотокросса.
Стоимость: для граждан РФ — 150 рублей, для нерезидентов — 300.
Координаты начала маршрута: 59.95893°, 30.63142°.
Мыс Киперорт
Экотропа протяженностью 19 километров расположена на полуострове Киперорта — самом крупном в Выборгском заливе. Маршрут проходит по его западному каменистому берегу и восточному — песчаному, по сосновым, широколиственным и черноольховым лесам. И будет интересен бердвотчерам: здесь можно встретить до 70 видов водоплавающих и околоводных птиц — гагар, поганок, лебедей, гусей, уток, куликов, чаек, крачек. Из достопримечательностей — остатки фортификационных сооружений времен Великой Отечественной войны, смотровые вышки.
Добраться удобнее всего на автомобиле — из Выборга до Каменки путь займет около часа.
Стоимость: для граждан РФ — 150 рублей, для нерезидентов — 300.
Координаты начала маршурта: 60.48018°, 28.54367°.
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