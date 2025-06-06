5 экотроп в Ленобласти для медитативных прогулок

Каньон реки Лава

Арочный мост XIX века по проекту архитектора Давида Висконти, руины старинной водяной мельницы, Лавуйский острог: экотропа длинной 3,5 километра пролегает в пределах русско-шведской границы XVII века, ныне — в Кировском районе Ленобласти. Из интересного: если со дна каньона реки Лава, где на поверхность выходят известняки ордовикского периода, поднять пару камней, можно обнаружить окаменелости древних беспозвоночных (им около 500 миллионов лет!). Правда, уносить их с собой нельзя. Бердвотчерам на заметку: на территории обитает краснокнижный белоспинный дятел.

Маршрут оборудован указателями, информационными стендами и деревянными лестницами для подъема от реки к высокому склону. Удобнее всего доехать сюда на автомобиле — из центра города путь займет примерно 1,5 часа.

Стоимость: бесплатно.

Координаты начала маршрута: 59.876875°,31.587982°.