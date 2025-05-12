Середина мая, а многие петербуржцы до сих пор не вылезли из пуховиков! Что происходит?! И когда уже потепление?

В этом году майская погода не радует петербуржцев — все праздники было сравнительно холодно, а 11-го числа в городе даже был заметен снег. Несмотря на солнце на улице достаточно холодно, чтобы горожане все еще надевали перед выходом из дома теплые куртки и шапки. Почему весенняя погода сломалась? Сколько это может еще продолжаться? На все эти вопросы редакции Собака.ru отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Что происходит?
Дневная температура в Петербурге все еще с трудом преодолевает отметку в +15°C. Зачастую столбики термометров едва поднимались выше +10… +12°C. Ночные же температуры оказываются существенно ниже +10°C. Более того, в Ленинградской области, к примеру на севере Карельского перешейка, ночные температуры все еще могут падать ниже нуля.
«Сейчас [среднесуточные температуры] на 3…6°C ниже нормы, — говорит в беседе с Собака.ru главный синоптик Петербурга Александр Колесов. — При этом надо учитывать, что, вообще-то, за период глобального потепления норма поднялась, она насчитывала +10°C, а теперь уже +11°C».
Почему дела обстоят именно так?
Как поясняет Александр Колесов, Петербург сейчас зажат между двумя атмосферными фронтами, которые и определяют погоду на берегах Невы. Так, над Вологдой стоит большой циклон, который задувает в город холодный воздух.
«Единственный прогресс наблюдается, только когда выглядывает солнце, — объясняет синоптик, — тогда уже что-то может прогреться. Показателен пример дня 11 мая, когда большую часть суток наблюдалась температура в районе +3–4°C. Потом выглянуло солнце, и практически мгновенно воздух прогрелся до +11°C».
Проблема здесь в том, что второй циклон, находящийся к югу от Петербурга, не способен принести в город теплые воздушные массы, зато исправно поставляет облака, которые закрывают солнечный свет и не дают воздуху основательно прогреться.
И на этой неделе положение дел не изменится?
Постепенно в городе будет становиться теплее, говорит Александр Колесов. Уже на этой неделе дневные температуры все же будут иногда переходить отметку в +15°C. «Перспективы на этой неделе — +11…+16°C, — говорит собеседник редакции, — это тоже не жарко. Пока перспективы какие есть — очень-очень медленный прогрев».
«Сегодня (12 мая, — прим. Собака.ru) наступил солнечный день, — приводит пример Колесов. — Завтра выходит новый циклон, и, опять же, нас закроют пришедшие с юго-востока облака. Холодная воздушная масса остается над нами из-за северных ветров, а новые порции облачности и осадков приходят с юга-востока».
При этом, добавляет главный синоптик Петербурга, город не избежит и осадков. «Их будет немного, но они все же будут в середине недели, — говорит он, — ориентировочно их стоит ждать в среду—четверг. Впрочем, это будут не такие сильные осадки, чтобы нас прямо заливало».
Когда же наконец потеплеет?
Окончательной победы весны на горизонте не просматривается, отмечает Александр Колесов. «Сейчас достаточно ровная погода, и перспектив изменений я, к сожалению, не вижу».
«Мы вышли из очень холодной воздушной массы, но до нормальной среднесуточной температуры в +10–11°C нам еще далеко, — констатирует собеседник редакции. — Все еще здесь мы находимся в районе отметки в +8°C, а это — даже отопление выключать нельзя».
По его словам, такое положение дел может сохраниться до конца мая. То есть дневные температуры будут медленно расти, но качественного изменения ситуации пока не предвидится. «Может быть, будут отдельные дни, когда воздух прогреется ну до +18°C, но выше +20°C мы просто не видим температуру [в наших прогнозах]».
Такое уже бывало в Петербурге?
В целом холодный май, а в особенности его начало — не новость для Петербурга. Так, отмечает Александр Колесов, в прошлом году фиксировалось похожее положение вещей.
«В 2021 году начало мая было еще холоднее, в 2017-м тоже, — говорит собеседник редакции. — В 2023-м в начале месяца была средняя температура +7.1 — теплее, чем у нас сейчас (+6), но тоже не жарко. Так что в последние годы такие холодные майские праздники становятся как будто привычными в Петербурге».
При этом, добавляет Колесов, ситуация, когда сравнительно холодная погода растягивается на весь месяц, более редка, но также не уникальна. «2020 год был холодный, в 2017-м в мае был очень длительный холодный период. В прошлом году после очень холодного начала мая мы перешли к очень жаркой второй половине месяца. Думали, что в этом году будет что-то такое же, но никаких предпосылок, повторюсь, к этому нет. Впрочем, потенциально произойти может все что угодно, возможно, через недельку что-то такое случится в атмосфере, что ситуация развернется совершенно в другую сторону».
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