Середина мая, а многие петербуржцы до сих пор не вылезли из пуховиков! Что происходит?! И когда уже потепление?

Такое уже бывало в Петербурге?

В целом холодный май, а в особенности его начало — не новость для Петербурга. Так, отмечает Александр Колесов, в прошлом году фиксировалось похожее положение вещей.

«В 2021 году начало мая было еще холоднее, в 2017-м тоже, — говорит собеседник редакции. — В 2023-м в начале месяца была средняя температура +7.1 — теплее, чем у нас сейчас (+6), но тоже не жарко. Так что в последние годы такие холодные майские праздники становятся как будто привычными в Петербурге».

При этом, добавляет Колесов, ситуация, когда сравнительно холодная погода растягивается на весь месяц, более редка, но также не уникальна. «2020 год был холодный, в 2017-м в мае был очень длительный холодный период. В прошлом году после очень холодного начала мая мы перешли к очень жаркой второй половине месяца. Думали, что в этом году будет что-то такое же, но никаких предпосылок, повторюсь, к этому нет. Впрочем, потенциально произойти может все что угодно, возможно, через недельку что-то такое случится в атмосфере, что ситуация развернется совершенно в другую сторону».