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Облачность и без осадков: какой будет погода в Петербурге в День Победы

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 мая, город будет ощущать влияние гребня антициклона с запада. Ожидается переменная облачность и обойдется без осадков. При этом в восточной половине Ленинградской области погоду будет формировать тыловая часть циклона, и там местами пройдут дожди.

Elina Leon/shutterstock

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В субботу без осадков, ночью +1…+3, днем +10…+12», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +9...+11. Атмосферное давление будет повышаться.

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