Облачность и без осадков: какой будет погода в Петербурге в День Победы

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В субботу без осадков, ночью +1…+3, днем +10…+12», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +9...+11. Атмосферное давление будет повышаться.