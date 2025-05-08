В Доме Радио нашли письма из блокадного Ленинграда

Вторая открытка датирована 14 июля 1942 года, но адресат пока не установлен — прочтение станет возможным после реставрации. «Сейчас у нас не так много зацепок, чтобы понять, кому и от кого пришла открытка, где адресаты письма. Вероятно, это личные письма сотрудников Дома Радио, которые они принесли на работу – ведь мы знаем, что во время блокады многие работники жили прямо здесь. После того, как с находками поработают реставраторы, сведений будет больше. Но мы уже ищем родственников тех людей, которым принадлежали письма», – прокомментировала специально для Собака.ru Дарья Филиппова, старший вице президент ВТБ.

«Бумага сильно попорчена мышами и временем. Письмо лежало в конверте, и его можно с трудом, но прочитать. Оно написано Ольге Васильевне Сушковой, либо Сушкевич, адрес – улица Марата 36/38, квартира или 111, или 117. От кого письмо, мы не знаем, но рассказывается там о жизни людей, эвакуированных из Ленинграда в Чувашию. У них все складывается неплохо, большая квартира, огород, в городе очень много таких же эвакуированных», – рассказала Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИСпецреставрация».

Ранее в реставрируемом Доме Радио нашли неизвестные фрагменты живописи. Лабораторные исследования установили, что она относится к началу XX века – периоду постройки здания Благородного собрания.

Здание Дома Радио на углу Малой Садовой и Итальянской улиц в Петербурге построили в 1912-1914 годах по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году постройку заняло Ленинградское радио. С 2019 года — центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса. Реставрацию памятника реализует банк ВТБ в рамках программы «Культурная страна»».