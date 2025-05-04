Облачность с дождями: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +7…+12, местами до +15. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом, ночью +1…+3, днем +5…+7», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 мая, преимущественно облачная погода. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.