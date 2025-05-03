Ветер и небольшие дожди: какой будет погода в Петербурге в субботу

«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 13-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье дожди придут ближе к вечеру, ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 мая, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10. Атмосферное давление существенно не изменится.