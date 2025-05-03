Ветер и небольшие дожди: какой будет погода в Петербурге в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 мая, город будет ощущать влияние периферии циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над севером Карелии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода, местами пройдут небольшие дожди.
«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 13-18. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье дожди придут ближе к вечеру, ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 мая, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10. Атмосферное давление существенно не изменится.
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