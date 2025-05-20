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Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 пройдет в Елагином дворце!

Вы ждали?! Мы рассказываем! Церемония награждения «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится пятого июня и соберет выдающихся представителей города, чтобы отметить их открытия и достижения. Выбор Елагинского дворца не случаен: на протяжении 20 лет здесь шла масштабная реставрация, а Собака.ru все эти 20 лет собирала ярких и значимых личностей Петербурга под одной крышей. Уже готовим в редакции лучшие наряды и гадаем, кто же на этот раз в числе лауреатов.

Летний императорский дворец, построенный известным итальянским архитектором Карлом Росси (настоящий урбанист XVIII века!), станет местом встречи художников, актеров, бизнесменов, архитекторов, дизайнеров, режиссеров, музыкантов, ученых и писателей. Долгое время он служил резиденцией императрицы Марии Федоровны, был площадкой для временных выставок и развлекательных мероприятий. Веселиться будем и мы!

Дворец, выполненный в палладианском стиле, сохранил античные традиции: он следует композиционным принципам классической храмовой архитектуры и наследию XVI века, связанному с именами Браманте и Рафаэля (Viva l'Italia!). Ну чем не идеальное место для деятелей искусства, культуры и науки, которых мы соберем всех вместе на нашей 20-й премии!

Пятого июня мы отметим неоценимый вклад наших лауреатов в развитии Петербурга — от культуры и искусства до науки и бизнеса. Коллекционный июньский номер журнала Собака.ru по традиции будет посвящен главным героям — нашим победителям. Скоро все расскажем и покажем!

Собака.ru благодарит за поддержу
 партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

Фото: Фотографии предоставлены пресс-службой Елагиного дворца

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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ

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