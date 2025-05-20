Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 пройдет в Елагином дворце!

Летний императорский дворец, построенный известным итальянским архитектором Карлом Росси (настоящий урбанист XVIII века!), станет местом встречи художников, актеров, бизнесменов, архитекторов, дизайнеров, режиссеров, музыкантов, ученых и писателей. Долгое время он служил резиденцией императрицы Марии Федоровны, был площадкой для временных выставок и развлекательных мероприятий. Веселиться будем и мы!

Дворец, выполненный в палладианском стиле, сохранил античные традиции: он следует композиционным принципам классической храмовой архитектуры и наследию XVI века, связанному с именами Браманте и Рафаэля (Viva l'Italia!). Ну чем не идеальное место для деятелей искусства, культуры и науки, которых мы соберем всех вместе на нашей 20-й премии!