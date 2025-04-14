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В Петербурге обустроят сад-трансформер на Исаакиевской площади за 35 млн рублей

Центр комплексного благоустройства (ЦКБ) объявил конкурс на создание сада-трансформера на Синем мосту у Исаакиевского собора. Сад поделят на шесть зон, в каждой из которых будут свои разнообразные растения, но отделенные друг от друга разными видами лип. Появится сад должен к 24 мая.

Shutterstock.com

Начальную цену контракта оценивают в 35 886 345 рублей. В основе временного парка будут липы. Весь участок поделят на шесть частей. В первом высадят рододендроны и розы, во втором будет лабиринт из туй, окруженный самшитовыми кустами с акцентами из синей лобелии. В других секторах сада добавят кусты вейгелы, которые меняют цвет по мере цветения, а также лаванды и гортензии.

Подрядчика должны выбрать к 5 мая. Разбить сад у Мариинского дворца необходимо до 24 мая. Растения простоят до 15 октября.

Напомним, новый сад-трансформер появится на Университетской набережной. Всего в Петербурге разобьют четыре таких сада в 2025 году. Также зеленые оазисы установят у Мариинского дворца, на Московском проспекте и в Кронштадте.

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