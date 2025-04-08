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Еще два моста закроют на ремонт после Троицкого

Приводить в порядок далее будут Дворцовый и Благовещенский мосты. На обеих переправах будут заменят верхний слой, ремонтировать гидроизоляцию и деформационные швы.

Shutterstock.com

Решение по очередности ремонта мостов будет зависеть от транспортной ситуации и сроков, которые станут понятны из проектной документации. На обеих переправах будут заменят верхний слой, ремонтировать гидроизоляцию и деформационные швы.

«Все работы будут выполнены в максимально короткие сроки и с наименьшими неудобствами для всех участников дорожного движения», — рассказал директор СПб ГБУ «Мостотрест» Всеслав Воронин на пресс-конференции в «Интерфакс».

Напомним, Троицкий мост закрыли с 1 апреля для личного транспорта. Ремонт планируют завершить к 10 июня. По словам Воронина, сократить срок работ на четыре месяца за счет увеличения числа рабочих и работы в три смены, отметил он.

Кроме того, работы ведут на Эрмитажном и Прачечном мостах и участке Дворцовой набережной между ними. Их планируют завершить к сентябрю. На очереди Аничков, Казанский и Зеленый мосты. «Эти работы будут проводиться в рамках выполнения ремонта Невского проспекта», — отметил Всеслав Воронин.

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