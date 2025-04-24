Новый закон об охране исторических зданий Петербурга. Как это повлияет на город? Сносить будут меньше или больше?

Главные изменения в законе

Самое важное нововведение — власти расширили список объектов, снос которых запрещен. Раньше под защиту попадали только исторические здания по факту постройки: дореволюционные в центре, до 1957 года на периферии и деревянные здания до 1917 года. В новой версии документа добавили еще две категории объектов: ценные средовые и ценные рядовые. К первой относят те, что формируют средовые характеристики (отличительные особенности участка исторической среды) — они завершают композицию улицы, обрамляют площадь или перекресток. По сути это попытка защитить здания, расположенные внутри исторического квартала, но не являющиеся архитектурными памятниками. Так, например, в случае разборки аварийных конструкций, внешний облик построек необходимо сохранить.

Ко второй категории относят те постройки, что соответствуют исторической окружающей среде и поддерживают небесную линию Петербурга. Благодаря этой поправке удастся защитить здания, построенные до 1957 года в историческом центре. Так от сноса и перестройки спасли более 650 объектов советской архитектуры, в числе которых, например, школа ФЗУ Ленэнерго.

Помимо власти отсрочили снос квартала на Нарвской заставе до 2029 года и отказались от списка несредовых объектов — построек, которые утратили средовые качества. В основном, это утилитарные флигели, бывшие дворницкие, проходные, пристройки на внутридворовых территориях. Ранее их предлагали сносить без воссоздания.