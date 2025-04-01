В Пушкине откроют первый креативный кластер в музее-заповеднике «Царское Село»

Встречайте первый в Пушкине креативный кластер в музее-заповеднике «Царское Село»: медиации по выставке Центра Art & Science Университета ИТМО, лекции по совриску и конные прогулки — план идеального выходного дня на Императорской ферме.
Императорскую ферму в северной части Александровского парка возвели по поручению Александра I. Архитектор Адам Менелас, известный всем петербуржцам по башне «Шапель» в Царском Селе и дворцу «Коттедж» в Петергофе, спроектировал целую сельхозэкосистему: дом высочайшего присутствия, молочню, западный и восточный флигели для мериносов, дом смотрителя, птичник, баню, телятник и каретный сарай. Ферма поставляла свежие продукты к императорскому столу, а еще здесь разводили лучшие породы коров и мериносов.
После 1917 года комплекс национализировали и передали Аграрному университету. Во время Великой Отечественной войны здания пострадали и после долгое время пребывали в упадке. В 2012 году музей-заповедник «Царское Село» начал реставрацию — за 12 лет восстановили историческую планировку фермы, провели электричество, канализацию и водоснабжение.
В 2025-м у Императорской фермы начинается новая жизнь — пространство станет креативным кластером. Первый (и масштабный!) проект — «Арт-ферма Царского Села»: до конца года здесь проведут творческие лаборатории и фестиваль совриска. В апреле команда музея-заповедника в коллаборации с Центром Art & Science Университета ИТМО откроют выставку «Crypto / Ферма». Идем смотреть на VR-реконструкцию фермы XIX века с виртуальными животными (на основе музейной коллекции живописи анималиста Иоганна Фридриха Гроота) и напечатанную на 3D-принтере посуду (оммаж сервизам Императорской фермы).
Ольга Вад
Куратор выставки «Crypto / Ферма», руководитель магистратуры Art & Science ИТМО:
«Название выставки может показаться странным на первый взгляд: что, “криптоферма” в Царском Селе? Конечно, называя так проект, мы рассчитывали на яркую реакцию, но за этим стоит вполне определенная задача — исследовать с помощью современного искусства, что общего между природой и цифровыми технологиями. Держим в уме, что сила искусства — это возможность объединять миры. Для подготовки выставки художники ИТМО погрузились в истории животных — обитателей Императорской фермы, изучили коллекцию посуды, реконструировали исторические виды Царского Села, используя алгоритмы искусственного интеллекта, технологии виртуальной реальности и 3D-печать».
Людмила Фридман, Настя Вержбицкая. «Коды нитей»
Татьяна Андреева
Заместитель директора по развитию ГМЗ «Царское Село»:
«Из подлинных предметов Императорской фермы сохранилось лишь несколько исторических чертежей и предметов фарфора. Интерьерный музей организовать невозможно, но архитектурное решение комплекса и его богатая история — хорошая основа для креативного кластера. Мы решили сконцентрироваться на переосмыслении фактов через современное искусство. До конца 2025-го на территории будет работать совместная с Центром Art&Science ИТМО выставка “Crypto / Ферма”. С ней мы участвуем в Ночи музеев: приходите к нам на медиации по экспозиции. В мае запустим чат-бот с аудиоэкскурсиями и регулярные занятия по искусствоведению, экологии и истории места в детском центре. Кафе и отель — наша задача на будущее. Откроем лабораторию совриска под кураторством преподавателя школы Masters Натальи Плехановой. Итогом станет паблик-арт на территории Императорской фермы. Летом проведем большой фестиваль вместе с художницами Творческой мануфактуры ПТХ Машей Небесной и Женей Исаевой. Следите за расписанием активностей во ВКонтакте — и приезжайте к нам на ферму»
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