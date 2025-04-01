В Пушкине откроют первый креативный кластер в музее-заповеднике «Царское Село»

Императорскую ферму в северной части Александровского парка возвели по поручению Александра I. Архитектор Адам Менелас, известный всем петербуржцам по башне «Шапель» в Царском Селе и дворцу «Коттедж» в Петергофе, спроектировал целую сельхозэкосистему: дом высочайшего присутствия, молочню, западный и восточный флигели для мериносов, дом смотрителя, птичник, баню, телятник и каретный сарай. Ферма поставляла свежие продукты к императорскому столу, а еще здесь разводили лучшие породы коров и мериносов.

После 1917 года комплекс национализировали и передали Аграрному университету. Во время Великой Отечественной войны здания пострадали и после долгое время пребывали в упадке. В 2012 году музей-заповедник «Царское Село» начал реставрацию — за 12 лет восстановили историческую планировку фермы, провели электричество, канализацию и водоснабжение.

В 2025-м у Императорской фермы начинается новая жизнь — пространство станет креативным кластером. Первый (и масштабный!) проект — «Арт-ферма Царского Села»: до конца года здесь проведут творческие лаборатории и фестиваль совриска. В апреле команда музея-заповедника в коллаборации с Центром Art & Science Университета ИТМО откроют выставку «Crypto / Ферма». Идем смотреть на VR-реконструкцию фермы XIX века с виртуальными животными (на основе музейной коллекции живописи анималиста Иоганна Фридриха Гроота) и напечатанную на 3D-принтере посуду (оммаж сервизам Императорской фермы).