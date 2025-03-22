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Смольный опубликовал проект планировки будущего кластера в Горской

Там построят гостиницы, офисы, рестораны, развлекательные центры, спортивные объекты: теннисные корты, стрельбища, автодромы, мотодромы, трамплины, а также причалы для лодок и катеров.

Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова
Фото: тг-канал губернатора Александра Беглова

Закончить строительство планируют к 2030 году. Самые высокие здания будут не выше 40 метров. При этом территорию определили как общественно-деловую зона для круглогодичного морского курорта.

Сейчас в городе ведут подготовку к строительству курорта в Горской: проектируют будущие дороги, которые свяжут курорт с транспортным каркасом города, согласовывают градостроительные планы на первые два земельных участка площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара. Здесь построят школу яхтенного спорта и яхт-клуб.

Ранее Смольный продемонстрировал рендеры будущей застройки курортного кластера в Горской. Кроме того, уже согласованы градпланы для участков площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара, где разместятся школа яхтенного спорта и яхт-клуб.

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