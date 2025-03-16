Снег и гололед: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник без осадков и около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 марта, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, вечером — понижаться.