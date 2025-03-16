18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Снег и гололед: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 марта, синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта с севера. Его стараниями в регионе ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, в первой половине дня пройдет снег. На дорогах и тротуарах гололедица.

Anna Nikonorova / Shutterstock.com

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник без осадков и около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 марта, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, вечером — понижаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: