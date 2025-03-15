Солнце и ветер: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье временами снег и 0…+2», – сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 марта, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем снег, мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, днем переходящий к северо-западному умеренный, ночью и в начале дня местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток -1...+1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, днем будет слабо повышаться.