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Солнце и ветер: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 марта, синоптическую ситуацию в атмосфере над городом сформирует гребень антициклона. В зоне его влияния ожидается переменная облачность, а вероятность осадков близка к нулю. При этом дневная температура окажется немного выше климатической нормы.

vvoe/shutterstock

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье временами снег и 0…+2», – сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 марта, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем снег, мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, днем переходящий к северо-западному умеренный, ночью и в начале дня местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток -1...+1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, днем будет слабо повышаться.

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