«Такие же» совместно с «Севкабель Портом» открывают новый благотворительный проект

В прошлом году «Такие же» и «Севкабель Порт» запустили пилот Детского проекта — выездные мастер-классы для детей из детских домов совместно с «Наставники детям». По итогам этих выездов появился план оборудовать свое пространство для мастер-классов, чтобы делать больше регулярных занятий разных направлений: от видеомонтажа до апсайкла одежды.

«В какой-то момент я задумалась о том, почему я не знаю выпускников детских домов, хотя по статистике их очень много. Стала копать и поняла, что из-за отсутствия социальных связей, увлечений, ребята начинают заниматься не очень хорошими вещами. Я подумала о том, что это очень большая проблема. И что нужно, чтобы этим ребятам было за что «зацепиться», когда они выходят из детского дома. Поэтому придумался вот такой проект с пространством и мастер-классами, в котором они смогут получать не только знания, но и тепло, компанию и возможность подурачиться», — рассказала для Собака.ru Екатерина Комзюк, руководительница проекта «Такие же».

Пространство откроется на Детском этаже «Севкабель Порта» (Кожевенная линия, 40А, офис 27). Здесь будут проходить мастер-классы для детей, оставшихся без попечения родителей. Первое мероприятие пройдет 15 марта для наставников благотворительной программы «Наставники детям» и ребят, проживающих в социальных учреждениях.

Гости смогут принять участие в кулинарном мастер-классе по сочетанию продуктов от приглашенного повара, научиться жонглированию вместе с театром-цирком «Монгольфьери», а перед этим сходить на каток.

В этот же день, 15 марта, на аллее «Севкабель Порта» откроется выставка «Почему мы не знаем выпускников детских домов?», посвященная теме сиротства и новому проекту. Увидеть ее можно будет до 6 апреля.

В будущем планируют проводить мастер-классы по вышивке по одежде, шитью шопперов, изготовлению украшений, росписи по футболкам, изготовлению брелоков и сувениров, рисованию комиксов и многое другое.