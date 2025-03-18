Как на смену капрому пришел капиталистический утилитаризм: архитектура Петербурга последнего десятилетия

Как капиталистический утилитаризм пришел на смену капрому

Период 1990–2000-х годов в российской архитектуре в последние годы называют капиталистическим романтизмом (капромом). По сути, это локальная разновидность постмодернизма, который тогда был в тренде по всему миру. В то время архитекторы-романтики после долгого советского воздержания наконец-то смогли оторваться по полной. В проектах превалировали изгибы, короны, ротонды, шпили, купола, зеркальное стекло, полированный гранит, эффект 3D Max, сочетание несочетаемого на первый взгляд. В постсоветские годы цвели все цветы: от дворцов новых русских в духе барокко до биоморфного изгибиционизма (страсть к гнутым формам) и переосмысления аскетичного конструктивизма. Но эклектичный период эстетических свобод не мог продолжаться вечно.

Предположим, архитектура меняется по принципу маятника: то в ней больше утилитаризма и борьбы с излишествами, то, наоборот, декоративизма и иррациональности. Смотрите сами: Ренессанс или возрождение античности сменяется маньеризмом, барокко — классицизмом, конструктивизм — ар-деко и неоклассицизмом, а послевоенный модернизм — постмодернизмом. И этот процесс довольно естественный, нам надоедает однообразие.

К концу нулевых накопилась усталость от буйства архитектурных форм. В 2008 году случился Мировой экономический кризис. Период «сытых нулевых» закончился, а романтикам пришлось научиться считать деньги. В 2010-х на смену капрому пришел капиталистический утилитаризм (капут). Термин придумал подписчик нашего телеграм-канала «Клизма романтизма» Иван Сапогов еще в 2020 году. Для капута характерен возврат к идеям конструктивизма, аскетичности. Простые геометрические формы декорируют на любой вкус и кошелек — таков основной подход проектировщиков эпохи.