Переезд столицы Ленобласти в Гатчину обойдется в 3,4 млрд рублей

«На первом этапе планируется восстановление эстетического облика [Гатчины]: внедрение дизайн-кода, ремонт объектов улично-дорожной сети, комплексные ремонтные работы на социально значимых объектах, реставрация объектов культурного наследия», — заявили в пресс-службе администрации Гатчинского городского округа.

Проект «Гатчина — столица Ленинградской области» хотят реализовать в период с 2025 по 2027 год.

Напомним, что документально столицу перенесли в 2023 году. Однако, члены областного правительства в город пока что не переехали. Для полного переезда органов исполнительной власти потребуется найти помещения общей площадью порядка 100 м2. При этом в Гатчине уже работает кабинет Александра Дрозденко.