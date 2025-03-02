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Переезд столицы Ленобласти в Гатчину обойдется в 3,4 млрд рублей

В пресс-службе администрации Гатчинского городского округа объявили о начале реализации проекта по переносу главного города области.

Vunishka / Shutterstock.com

«На первом этапе планируется восстановление эстетического облика [Гатчины]: внедрение дизайн-кода, ремонт объектов улично-дорожной сети, комплексные ремонтные работы на социально значимых объектах, реставрация объектов культурного наследия», — заявили в пресс-службе администрации Гатчинского городского округа. 

Проект «Гатчина — столица Ленинградской области» хотят реализовать в период с 2025 по 2027 год.

Напомним, что документально столицу перенесли в 2023 году. Однако, члены областного правительства в город пока что не переехали. Для полного переезда органов исполнительной власти потребуется найти помещения общей площадью порядка 100 м2. При этом в Гатчине уже работает кабинет Александра Дрозденко.

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