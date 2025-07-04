Как на бывшем участке ювелира Николая Филатова в Комарове построили дом из частей списанного корабля

Сотрудники краеведческого отдела «Подписных изданий» (и магистранты Европейского университета!) Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков вместе с фотографом Антоном Акимовым готовят совместную книгу «Истории петербургских дач и их жителей» (выйдет в конце 2025-го — начале 2026-го). Издание посвящено разным домам в пригородах и Ленобласти: от Зеленогорска и Петергофа до Выборга и Лампово. Специально для Собака.ru авторы книги поделились историей дачи, расположенной на бывшем участке ювелира Николая Федоровича Филатова в Комарове.
Дом-корабль на территории бывшего участка ювелира Николая Федоровича Филатова в Комарове
Виктория. Комарово
Британский социальный антрополог Мэри Дуглас в эссе The Idea of Home пишет, что каждый тип зданий имеет особую способность к воспоминаниям или ожиданиям. Она поясняет это на примере того, как в художественной литературе дети читают Робинзона Крузо, сидя при свечах за викторианским столом и слушая дождь за окном. В самой организации дома заложено стремление сидеть с книгой на подоконнике в дождливую погоду. Хотя у нас не было цели описать в схожем ключе, что из себя представляет дача, в процессе работы так или иначе эту организацию сложно не заметить. К примеру, веранда или беседка непременно становятся местами, где мы с жильцами дольше всего сидим, пьем чай, слушаем истории о доме, рассматриваем фотографии, машем соседям с участка напротив. Более того, дачная жизнь имеет свои ритмы — сейчас мы пишем это и ждем теплых дней, чтобы вновь начать поездки по Ленинградской области. Все эти особенности нам очень интересно запечатлеть и описать. А в настоящем тексте мы покажем небольшую часть работы, которая посвящена дому в Комарове, историю которого нам рассказала его владелица Виктория.
Финский гараж на заднем дворе
Куоккала-Комарово
Участок, который сегодня принадлежит Виктории, купил в начале XX века Николай Федорович Филатов. Он владел ювелирными лавками в Петербурге на Гороховой, 65 и в Апраксином дворе. И на заработанные средства решил построить дачу в Финляндии.
После революции 1917 года Финляндия стала независимым государством. Граница, ратифицированная в 1920 году, проходила по реке Сестра близ Сестрорецка, которая по-фински так и называется — Rajajoki, пограничная река. Ранее принадлежащие петербургской интеллигенции дачи начали заселять финны и русские эмигранты. В газете Suomen Virallinen Lehti за 1924 год участок Филатова числится среди переданных государству как брошенный и невостребованный. Однако был ли построен дом на этом месте до 1950-х годов — не вполне ясно. По крайней мере нынешняя хозяйка участка Виктория говорит, что никаких бриллиантов ювелира Филатова она не находила.
Дом-корабль
Дом, который сейчас находится на бывшем участке Филатова, построен дедом Виктории Виктором Владимировичем Сергеевым. Ему земля досталась благодаря удачному стечению обстоятельств: «Эти два [в последствии объединенных] участка передали сотрудникам Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, вероятно, хирургам, брату и сестре. Им они не были нужны. В советское время землю вручали, но отказаться и продать человек не мог — только путем оформления генеральной доверенности. Как территория отошла нашей семье — не знаю. Бабушка не рассказывала». Виктор узнал об участках через знакомых: «Дед был капитаном дальнего плавания, имел много связей: с писателем Виталием Бианки дружил…». Вероятно, познакомился с прежними владельцами и договорился о передаче земли.
В условиях дефицита строительного материала приходилось искать средства любым доступным способом: Виктор Владимирович использовал разобранные части списанного корабля «Дмитрий Донской», на котором он служил. В семье сохранилась история этого транспорта: «Построен до Второй мировой войны. Сначала был немецким торговым судном. После войны Англия его присвоила себе в качестве репарации и назвала British Queen, а вскоре он достался Советскому Союзу и получил имя "Дмитрий Донской"». Из-за аварийного состояния судно списали: «"Дмитрий Донской" на тот момент был кораблем, видавшим виды, — на большую воду не спускали. Дед рассказывал, как моряки одно время боялись, что из судна уже не выйдут, их раздавит, но все благополучно заканчивалось». От корабля даче, к примеру, достались кровельное железо, дверь с характерным морским глазком, полы из лиственницы.
Здание строили во времена борьбы с «архитектурными излишествами»: «Это типовой проект одноэтажного дома с мансардой. Все декоративные элементы в проекте есть, но по факту их уже не было. Единственное, что уцелело от первоначального замысла — чердачное окно». Дача сдана 31 декабря в 16:00 1959 года. Виктор планировал выйти на пенсию, завести двух собак и переехать из Петербурга в Комарово, однако скончался в 55 лет от болезни в 1979 году. Некоторое время дом был законсервирован, родственники им не интересовались. Бабушка Виктории, Валентина Федоровна, не любила рассказывать об истории здания, поскольку дед был моряком и за ним велась слежка вплоть до прослушивания телефонов: «Она всю жизнь боялась, никого к себе не пускала. И мне особо ничего не рассказывала. Когда деда не стало, бабушка даже перебралась в садовую комнату на втором этаже. Помещение стратегическое: отсюда видно, кто идет по участку. Когда бабушка умерла, я начала находить разные семейные артефакты, вплоть до исторических документов».
Дом еще не успели обустроить, чтобы жить в нем зимой, поэтому он является полноценной летней дачей. Каждый сезон Виктория продолжает исследовать здание, находить новые вещи и документы. Она до сих пор не успела разобрать чердак, поэтому, вероятно, некоторое количество секретов о даче Сергеевых нам еще предстоит узнать.
Текст: Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков
Фото: Антон Акимов
Авторы книги «Истории петербургских дач и их жителей» Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков вместе с фотографом Антоном Акимовым открыли сезон поездок и находятся в поиске новых адресов. Если на протяжении нескольких поколений вы живете на одной даче и хотели бы поделиться своей историей о ней — напишите на почту peterburgidachi@gmail.com.
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