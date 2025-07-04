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Как на бывшем участке ювелира Николая Филатова в Комарове построили дом из частей списанного корабля

Сотрудники краеведческого отдела «Подписных изданий» (и магистранты Европейского университета!) Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков вместе с фотографом Антоном Акимовым готовят совместную книгу «Истории петербургских дач и их жителей» (выйдет в конце 2025-го — начале 2026-го). Издание посвящено разным домам в пригородах и Ленобласти: от Зеленогорска и Петергофа до Выборга и Лампово. Специально для Собака.ru авторы книги поделились историей дачи, расположенной на бывшем участке ювелира Николая Федоровича Филатова в Комарове. 

Дом-корабль на территории бывшего участка ювелира Николая Федоровича Филатова в Комарове
Антон Акимов

Дом-корабль на территории бывшего участка ювелира Николая Федоровича Филатова в Комарове 

Виктория. Комарово

Британский социальный антрополог Мэри Дуглас в эссе The Idea of Home пишет, что каждый тип зданий имеет особую способность к воспоминаниям или ожиданиям. Она поясняет это на примере того, как в художественной литературе дети читают Робинзона Крузо, сидя при свечах за викторианским столом и слушая дождь за окном. В самой организации дома заложено стремление сидеть с книгой на подоконнике в дождливую погоду. Хотя у нас не было цели описать в схожем ключе, что из себя представляет дача, в процессе работы так или иначе эту организацию сложно не заметить. К примеру, веранда или беседка непременно становятся местами, где мы с жильцами дольше всего сидим, пьем чай, слушаем истории о доме, рассматриваем фотографии, машем соседям с участка напротив. Более того, дачная жизнь имеет свои ритмы  сейчас мы пишем это и ждем теплых дней, чтобы вновь начать поездки по Ленинградской области. Все эти особенности нам очень интересно запечатлеть и описать. А в настоящем тексте мы покажем небольшую часть работы, которая посвящена дому в Комарове, историю которого нам рассказала его владелица Виктория.

Финский гараж на заднем дворе
Антон Акимов

Финский гараж на заднем дворе

Куоккала-Комарово

Участок, который сегодня принадлежит Виктории, купил в начале XX века Николай Федорович Филатов. Он владел ювелирными лавками в Петербурге на Гороховой, 65 и в Апраксином дворе. И на заработанные средства решил построить дачу в Финляндии.

После революции 1917 года Финляндия стала независимым государством. Граница, ратифицированная в 1920 году, проходила по реке Сестра близ Сестрорецка, которая по-фински так и называется — Rajajoki, пограничная река. Ранее принадлежащие петербургской интеллигенции дачи начали заселять финны и русские эмигранты. В газете Suomen Virallinen Lehti за 1924 год участок Филатова числится среди переданных государству как брошенный и невостребованный. Однако был ли построен дом на этом месте до 1950-х годов — не вполне ясно. По крайней мере нынешняя хозяйка участка Виктория говорит, что никаких бриллиантов ювелира Филатова она не находила.

Телеграмма моряка Виктора Владимировича Сергеева, дедушки Виктории
Антон Акимов

Телеграмма моряка Виктора Владимировича Сергеева, дедушки Виктории

Дверь из списанного корабля «Дмитрий Донской» ныне стоит в финском гараже рядом с главным зданием
Антон Акимов

Дверь из списанного корабля «Дмитрий Донской» ныне стоит в финском гараже рядом с главным зданием

Полы из лиственницы — материал достался от корабля «Дмитрий Донской»
Антон Акимов

Полы из лиственницы — материал достался от корабля «Дмитрий Донской»

Дом-корабль

Дом, который сейчас находится на бывшем участке Филатова, построен дедом Виктории Виктором Владимировичем Сергеевым. Ему земля досталась благодаря удачному стечению обстоятельств: «Эти два [в последствии объединенных] участка передали сотрудникам Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, вероятно, хирургам, брату и сестре. Им они не были нужны. В советское время землю вручали, но отказаться и продать человек не мог — только путем оформления генеральной доверенности. Как  территория отошла нашей семье — не знаю. Бабушка не рассказывала». Виктор узнал об участках через знакомых: «Дед был капитаном дальнего плавания, имел много связей: с писателем Виталием Бианки дружил…». Вероятно, познакомился с прежними владельцами и договорился о передаче земли. 

В условиях дефицита строительного материала приходилось искать средства любым доступным способом: Виктор Владимирович использовал разобранные части списанного корабля «Дмитрий Донской», на котором он служил. В семье сохранилась история этого транспорта: «Построен до Второй мировой войны. Сначала был немецким торговым судном. После войны Англия его присвоила себе в качестве репарации и назвала British Queen, а вскоре он достался Советскому Союзу и получил имя "Дмитрий Донской"». Из-за аварийного состояния судно списали: «"Дмитрий Донской" на тот момент был кораблем, видавшим виды, — на большую воду не спускали. Дед рассказывал, как моряки одно время боялись, что из судна уже не выйдут, их раздавит, но все благополучно заканчивалось». От корабля даче, к примеру, достались кровельное железо, дверь с характерным морским глазком, полы из лиственницы.

Антон Акимов
Антон Акимов

Здание строили во времена борьбы с «архитектурными излишествами»: «Это типовой проект одноэтажного дома с мансардой. Все декоративные элементы в проекте есть, но по факту их уже не было. Единственное, что уцелело от первоначального замысла — чердачное окно». Дача сдана 31 декабря в 16:00 1959 года. Виктор планировал выйти на пенсию, завести двух собак и переехать из Петербурга в Комарово, однако скончался в 55 лет от болезни в 1979 году. Некоторое время дом был законсервирован, родственники им не интересовались. Бабушка Виктории, Валентина Федоровна, не любила рассказывать об истории здания, поскольку дед был моряком и за ним велась слежка вплоть до прослушивания телефонов: «Она всю жизнь боялась, никого к себе не пускала. И мне особо ничего не рассказывала. Когда деда не стало, бабушка даже перебралась в садовую комнату на втором этаже. Помещение стратегическое: отсюда видно, кто идет по участку. Когда бабушка умерла, я начала находить разные семейные артефакты, вплоть до исторических документов».

Дом еще не успели обустроить, чтобы жить в нем зимой, поэтому он является полноценной летней дачей. Каждый сезон Виктория продолжает исследовать здание, находить новые вещи и документы. Она до сих пор не успела разобрать чердак, поэтому, вероятно, некоторое количество секретов о даче Сергеевых нам еще предстоит узнать. 

Текст: Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков
Фото: Антон Акимов

Авторы книги «Истории петербургских дач и их жителей» Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков вместе с фотографом Антоном Акимовым открыли сезон поездок и находятся в поиске новых адресов. Если на протяжении нескольких поколений вы живете на одной даче и хотели бы поделиться своей историей о ней — напишите на почту peterburgidachi@gmail.com.

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