Как на бывшем участке ювелира Николая Филатова в Комарове построили дом из частей списанного корабля

Здание строили во времена борьбы с «архитектурными излишествами»: «Это типовой проект одноэтажного дома с мансардой. Все декоративные элементы в проекте есть, но по факту их уже не было. Единственное, что уцелело от первоначального замысла — чердачное окно». Дача сдана 31 декабря в 16:00 1959 года. Виктор планировал выйти на пенсию, завести двух собак и переехать из Петербурга в Комарово, однако скончался в 55 лет от болезни в 1979 году. Некоторое время дом был законсервирован, родственники им не интересовались. Бабушка Виктории, Валентина Федоровна, не любила рассказывать об истории здания, поскольку дед был моряком и за ним велась слежка вплоть до прослушивания телефонов: «Она всю жизнь боялась, никого к себе не пускала. И мне особо ничего не рассказывала. Когда деда не стало, бабушка даже перебралась в садовую комнату на втором этаже. Помещение стратегическое: отсюда видно, кто идет по участку. Когда бабушка умерла, я начала находить разные семейные артефакты, вплоть до исторических документов».

Дом еще не успели обустроить, чтобы жить в нем зимой, поэтому он является полноценной летней дачей. Каждый сезон Виктория продолжает исследовать здание, находить новые вещи и документы. Она до сих пор не успела разобрать чердак, поэтому, вероятно, некоторое количество секретов о даче Сергеевых нам еще предстоит узнать.



Текст: Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков

Фото: Антон Акимов

Авторы книги «Истории петербургских дач и их жителей» Екатерина Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков вместе с фотографом Антоном Акимовым открыли сезон поездок и находятся в поиске новых адресов. Если на протяжении нескольких поколений вы живете на одной даче и хотели бы поделиться своей историей о ней — напишите на почту peterburgidachi@gmail.com.