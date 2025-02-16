В Петербурге хотят ввести штрафы за халатное отношение к борьбе с борщевиком

Проект подготовили депутаты ЗакСа от «Единой России» Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Андрей Рябоконь, Александр Ходосок и Денис Четырбок, а также представительница «Новых людей» Ольга Герасина. Документ предусматривает внесение поправок в городские законы о благоустройстве и об административных правонарушениях.

Собственников объектов благоустройства, ответственных за них лиц, а также муниципалитеты могут обязать принимать меры, чтобы опасного растения не было на их территориях. «Составлять протоколы об административных правонарушениях будут уполномочены администрации районов Санкт-Петербурга, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности», — приводит текст пояснительной записки «Деловой Петербург».

Напомним, что готовить закон о борьбе с борщевиком начали еще в конце прошлого года. Тогда депутаты вместе с учеными прорабатывали меры борьбе с распространением растения.