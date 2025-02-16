18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге хотят ввести штрафы за халатное отношение к борьбе с борщевиком

Авторы документа предлагают внести поправки в региональные законы о благоустройстве и административных правонарушениях. Для граждан размер взыскания составит 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–50 тыс., для организаций — 100–300 тыс.

Andre Muller/shutterstock

Проект подготовили депутаты ЗакСа от «Единой России» Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Андрей Рябоконь, Александр Ходосок и Денис Четырбок, а также представительница «Новых людей» Ольга Герасина. Документ предусматривает внесение поправок в городские законы о благоустройстве и об административных правонарушениях.

Собственников объектов благоустройства, ответственных за них лиц, а также муниципалитеты могут обязать принимать меры, чтобы опасного растения не было на их территориях. «Составлять протоколы об административных правонарушениях будут уполномочены администрации районов Санкт-Петербурга, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности», — приводит текст пояснительной записки «Деловой Петербург».

Напомним, что готовить закон о борьбе с борщевиком начали еще в конце прошлого года. Тогда депутаты вместе с учеными прорабатывали меры борьбе с распространением растения.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: