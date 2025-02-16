Мороз и снег: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -6…-8 градусов, в Ленинградской области -5…-10. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В понедельник небольшой снег и -6…-8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, местами до -16, днем -7...-9. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.