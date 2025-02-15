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На Железнодорожном проспекте открывается самый большой бесплатный каток в Петербурге

Ледовая площадка на футбольном стадионе в Невском районе на восемь тысяч квадратных метров заработает с 16 февраля.

Rovsky/shutterstock

Каток запустят в этом месте уже четвертый год подряд. Раньше в этом зимнем сезоне площадку открыть не удалось из-за оттепелей и сильных перепадов температуры. На месте будет работать прокат коньков.

Каток открывает Центр спорта Невского района. На нем в день открытия пройдут весёлые старты и массовые катания для детей и взрослых с анимационной программой, а также турниры по хоккею среди взрослых любительских команд и детских дворовых команд, которые тренируются на «коробках».

Зимой выгуливаем флаффи-шубы (чем больше, тем лучше!) на суперкатках Петербурга. Собака.ru собрала подборку ледовых площадок: лед из «Книги рекордов России», с видом на Финский залив и на рукотворном острове.

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