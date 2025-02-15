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Февральский холод: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 февраля, синоптическую ситуацию сформирует северо-западная периферия циклона, уходящего в районы Средней Волги. В такой ситуации небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, местами пройдет снег, а температурные показатели ожидаются ниже климатической нормы.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

«Температура воздуха -6…-8 градусов, в Ленинградской области -5…-10. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В воскресенье без существенных осадков и -5…-7», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 февраля, облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, ночью местами. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, местами до -16, днем -7...-9. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — слабо понижаться.

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