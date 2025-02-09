В Ленобласти тонет танкер, груженный тоннами мазута

Минувшей ночью вышеуказанное судно располагалось у третьего причала, когда проходила погрузка нефтепродуктов. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на свои источники.

Всего на корабле под флагом Антигуа и Барбуды было 24 члена экипажа: четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 граждан Индонезии. Все они самостоятельно выбрались на берег, а ближе к 5:00 мск, спустя три часа с момента начала погрузки, судно село кормой на мель.

«Экипаж не пострадал. [Вокруг танкера] Выставлены защитные ограждения. Емкости с мазутом, вроде как, герметичны», — сообщает источник «Делового Петербурга».

Губернатор Ленобласти сообщил, что на танкере произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение.