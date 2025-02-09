Петербургские здания украсили световой проекцией в память о Петре I

Вечером 8 февраля один из известных портретов Петра Великого украсил фасад дома на Садовой улице, где располагается Российская национальная библиотека. «Оригинал картины был подарен Екатериной II Александро-Невской лавре. В наши дни он находится в Русском музее», — сказано в сообщении пресс-службы комитета по градостроительству и архитектуре.

Ещё одна проекция появилась на фасаде дома № 85 лит. А на 8-й линии В.О., где основой светового изображения стал портрет основателя Северной столицы, написанный Полем Делароша, а также гравюра Питера Пикарта «Петропавловская крепость и Троицкая площадь».

Также здание на Шпалерной улице, 44, лит. Б преобразилось благодаря фрагменту картины Николая Корчагина и Владимира Серова «Закладка Петербурга», а оригинальное изображение дополнили строками из поэмы «Медный всадник» Александра Пушкина.



Напомним, что в декабре на фасадах петербургских домов с помощью проекции показывали Картины из Эрмитажа.