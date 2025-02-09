Антициклон продолжить формировать погоду:вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 781 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 февраля, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, местами -11...-13, днём -2...-4. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.