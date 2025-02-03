Морозы до -15 градусов придут в Петербург

«Сегодня циклон уже заполняется над Новгородской областью и отходит к Твери. Атмосферное давление растет и с завтрашнего дня погоду в нашем регионе начнет определять антициклон, который опускается с севера», — отметил главный синоптик города Александр Колесов.

Синоптик добавил, что количество осадков снижается, но в некоторых местах увидеть снег можно. Температура воздуха в Петербурге продолжает понижаться и уже приближается к -5 градусам. А предстоящие две ночи ожидаем увидеть на термометрах до -10…-15 градусов.

«Так как погоду продолжит определять антициклон, то осадков будет очень мало. В середине недели еще пройдет небольшой снег, но в дальнейшем включая и выходные дни осадки закончатся. Морозными ожидаются только ближайшие дни, а во второй половине недели фон температуры воздуха повысится и будет достаточно комфортным для Санкт-Петербурга -1…-6 градусов, да и солнышко мы снова увидим», — подчеркнул Колесов.