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КГИОП не стал убирать Ново-Адмиралтейский мост из проекта зон охраны

Ранее инициативная группа из более 20 человек просили исключить из проекта зон охраны объект, поскольку его строительство, по их мнению, «значительно ухудшит качество жизни на Васильевском острове», «нарушит исторические панорамы Невы» и «разрушит пешеходную часть набережной Лейтенанта Шмидта».

Synthetic Messiah / Shutterstock.com

На общественных обсуждениях ответили, что мост предусмотрен Генпланом, готового проекта моста нет, а проект зон охраны разрешением на строительство этой переправы не является. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Также градозащитники в просил уточнить пункт проекта зон охраны, который позволяет разборку отдельных конструкций зданий. В комитете ответили, что этот пункт предназначен для сохранения первоначального облика объектов. Предполагается возможность разборки тех конструкций, которые являются поздними по отношению к году постройки здания и искажают его первоначальный внешний облик.

Мы рассказывали о том, что Ново-Адмиралтейский мост соединит 16-19 линии Васильевского острова с Английским проспектом в месте его примыкания к набережной Мойки.

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