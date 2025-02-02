КГИОП не стал убирать Ново-Адмиралтейский мост из проекта зон охраны

На общественных обсуждениях ответили, что мост предусмотрен Генпланом, готового проекта моста нет, а проект зон охраны разрешением на строительство этой переправы не является. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Также градозащитники в просил уточнить пункт проекта зон охраны, который позволяет разборку отдельных конструкций зданий. В комитете ответили, что этот пункт предназначен для сохранения первоначального облика объектов. Предполагается возможность разборки тех конструкций, которые являются поздними по отношению к году постройки здания и искажают его первоначальный внешний облик.

Мы рассказывали о том, что Ново-Адмиралтейский мост соединит 16-19 линии Васильевского острова с Английским проспектом в месте его примыкания к набережной Мойки.