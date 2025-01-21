Около Спаса на Крови убирают сувенирные палатки

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) начали демонтаж ларьков на набережной канала Грибоедова.

По данным пресс-службы ККИ, ранее юрлицо заключило договор аренды территории возле храма Спаса на Крови для размещения культурно-выставочного центра «Вернисаж» «в целях реализации деятельности в сфере культуры и искусства, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».



«Договор аренды был расторгнут из-за неоднократных нарушений со стороны арендатора. Последующий иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о возобновлении аренды был отклонен апелляционным судом. По результатам обследования ККИ выявлены признаки незаконного использование территории, размещение нестационарных торговых объектов и признаки административного правонарушения в сфере предпринимательской деятельности в части реализации товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговой деятельности. В августе 2023 года арендатору были направлены уведомления о необходимости добровольно освободить территорию», — рассказали в пресс-службе.

Интересный факт: освободить добровольно территорию на канале Грибоедова бизнесмен должен был еще в 2023 году, однако этого не произошло. В отношении бывшего арендатора территории будет проведена претензионная и судебная работа по возмещению средств, затраченных на проведение демонтажных работ.