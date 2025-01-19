«Не по-зимнему теплая погода»: прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник без существенных осадков и 0…-2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 января, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...-2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.