За последние сутки из-за гололеда в Петербурге пострадало больше 100 человек

Именно столько горожан, пострадавших из-за гололеда, обратились в петербургские и областные больницы за вчерашний день и в ночь на 18 января. Об этом пишет портал 78.

Чаще всего от дорожной наледи страдают пенсионеры. Среди пострадавших есть и дети.

Петербуржцы жалуются на сильнейший гололед — да, уже который год подряд. Почему улицы зимой превращаются в смертельно опасный каток? И почему проблема далеко не только в климате? В интервью «Собака.ru» отвечает доцент РАНХиГС Санкт-Петербург Дарья Щербакова.