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За последние сутки из-за гололеда в Петербурге пострадало больше 100 человек

119 человек обратилось за медицинской помощью в больницы города. Чаще всего пациентам диагностировали ушибы и переломы: петербуржцы ударялись головой об лед, травмировали руки и ноги.

Dmitrii Iakimov / Sutterstock

Именно столько горожан, пострадавших из-за гололеда, обратились в петербургские и областные больницы за вчерашний день и в ночь на 18 января. Об этом пишет портал 78. 

Чаще всего от дорожной наледи страдают пенсионеры. Среди пострадавших есть и дети.

Петербуржцы жалуются на сильнейший гололед — да, уже который год подряд. Почему улицы зимой превращаются в смертельно опасный каток? И почему проблема далеко не только в климате? В интервью «Собака.ru» отвечает доцент РАНХиГС Санкт-Петербург Дарья Щербакова. 

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