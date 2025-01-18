18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Смольном рассказали про строительство Арсенального моста

В этом году специалисты приступят к разработке градостроительной документации по Ново-Адмиралтейскому мосту и Арсенальному мосту. Оба проекта уже включены в генплан.

Synthetic Messiah / Shutterstock.com

Документы по мосту, через который могут пустить вторую трамвайную линию на Васильевской остров, «актуализируются». Начнётся также «полноценная проработка документации» магистрали М-7, в проекте которой учтено возведение Арсенального моста.

Арсенальный мост раскинется между Арсенальной и Воскресенской набережными: фактически он соединит Арсенальную и Таврическую улицы с Полюстровским проспектом.

Ново-Адмиралтейский мост раскинется через Большую Неву между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова и Адмиралтейскими верфями. Планируется, что переправа будет разводной. Впервые о строительстве этого моста начали говорить еще в 1948 году, когда решили разгрузить Благовещенский и Дворцовый мосты.

Ранее мы писали о том, что строительство Большого Смоленского моста в Петербурге планируют завершить досрочно. Переправу собирались сдать в 2029 году, но сроки сдвинулись на год. И теперь ориентировочная дата — 2028 год.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: