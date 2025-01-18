В Смольном рассказали про строительство Арсенального моста

Документы по мосту, через который могут пустить вторую трамвайную линию на Васильевской остров, «актуализируются». Начнётся также «полноценная проработка документации» магистрали М-7, в проекте которой учтено возведение Арсенального моста.

Арсенальный мост раскинется между Арсенальной и Воскресенской набережными: фактически он соединит Арсенальную и Таврическую улицы с Полюстровским проспектом.

Ново-Адмиралтейский мост раскинется через Большую Неву между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова и Адмиралтейскими верфями. Планируется, что переправа будет разводной. Впервые о строительстве этого моста начали говорить еще в 1948 году, когда решили разгрузить Благовещенский и Дворцовый мосты.

Ранее мы писали о том, что строительство Большого Смоленского моста в Петербурге планируют завершить досрочно. Переправу собирались сдать в 2029 году, но сроки сдвинулись на год. И теперь ориентировочная дата — 2028 год.