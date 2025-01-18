Теплая погода и мокрый снег: вот прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, с порывами до 14-19. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В крещенскую ночь без существенных осадков, ветрено, гололедица и 0…-2, днём в воскресенье также без осадков и +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем - слабо понижаться.