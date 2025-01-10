18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге должны проложить почти 300 км велодорожек к 2034 году

Сейчас общая протяженность велосипедной инфраструктуры в Петербурге — 145 км. Реализацию проекта планируют разделить на три этапа: более 66 км собираются проложить в 2025–2027 годы, 92 км — в 2028–2030 годы, 135 км — в 2031–2034 годы.

Shutterstock.com

Согласно данным обновленной комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), которая разработана по заказу Смольного, в Петербурге должны построить дополнительно 293 км велополос до 2034 года. Сейчас протяженность велосипедной инфраструктуры в городе составляет 145 км. В планах на 2025–2027 годы прописано строительство более 66 км, 92 км — в 2028–2030 годы, 135 км — в 2031–2034 годы. В совокупности должно получиться порядка 438 км.

«Четвертый перспективный этап, рассчитанный на период 2035–2039 годов, будет направлен на дальнейшее улучшение и расширение существующей велоинфраструктуры с учетом успехов предыдущих этапов. Протяженность [новых] веломаршрутов на данном этапе составит 74 километра, будет создано 13 участков. По завершении данного этапа общая длина веломаршрутов в Санкт-Петербурге достигнет 512 километров», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на проект.

Там также сказано, что из-за несовершенства инфраструктуры лишь 9,9% семей регулярно используют велосипеды, хотя они есть у 87%. Кроме того, в прошлой редакции проекта говорилось, что велосипедная инфраструктура была недофинансирована больше всего: «Расходы на велоинфраструктуру составили 497,1 млн рублей при плановом объеме — 2464,9 млн рублей».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: