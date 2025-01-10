В Петербурге должны проложить почти 300 км велодорожек к 2034 году

Согласно данным обновленной комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), которая разработана по заказу Смольного, в Петербурге должны построить дополнительно 293 км велополос до 2034 года. Сейчас протяженность велосипедной инфраструктуры в городе составляет 145 км. В планах на 2025–2027 годы прописано строительство более 66 км, 92 км — в 2028–2030 годы, 135 км — в 2031–2034 годы. В совокупности должно получиться порядка 438 км.

«Четвертый перспективный этап, рассчитанный на период 2035–2039 годов, будет направлен на дальнейшее улучшение и расширение существующей велоинфраструктуры с учетом успехов предыдущих этапов. Протяженность [новых] веломаршрутов на данном этапе составит 74 километра, будет создано 13 участков. По завершении данного этапа общая длина веломаршрутов в Санкт-Петербурге достигнет 512 километров», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на проект.

Там также сказано, что из-за несовершенства инфраструктуры лишь 9,9% семей регулярно используют велосипеды, хотя они есть у 87%. Кроме того, в прошлой редакции проекта говорилось, что велосипедная инфраструктура была недофинансирована больше всего: «Расходы на велоинфраструктуру составили 497,1 млн рублей при плановом объеме — 2464,9 млн рублей».