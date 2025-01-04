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Температура ниже нормы: какой будет погода в Петербурге 4 января

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуация в атмосфере над городом сформирует тыловая часть циклона, уходящего в центр Европейской России. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами отметится небольшим снегом и опустит температуру немного ниже климатической нормы.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха -4…-6 градусов, в Ленинградской области -3…-8. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье местами небольшой снег и -5…-7», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января, облачно с прояснениями. Временами небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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