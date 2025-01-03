2024 год стал для Петербурга одним из самых теплых

«Основной вклад в это значение внесли не лето и зима, как обычно бывало в последние десятилетия, а тёплая весна и самая тепла за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге осень», — подвел климатические итоги года синоптик Александр Колесов.

По количеству часов, в которые в городе можно было наблюдать солнце, 2024 год оказался пятым с начала века. А вот количество солнечных дней почти повторило рекорд 2005 года и достигло 257. Глава петербургского гидрометцентра напомнил, что особенно много солнца было в мае и июне. А сентябрьские 215 часов солнца были рекордными, как и вся солнечная осень, преодолевшая отметку в 300 солнечных часов.

Впрочем, превысили норму и осадки, хоть и не сильно. За год их количество составило 700 мм. «Но сравнивать с дождливыми годами с количеством более 800 и 850 мм осадков, даже не стоит», — отметил Колесов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 января, облачно, днем с прояснениями. Временами небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер ночью южных направлений, днем северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

