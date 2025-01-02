Генконсульство Польши в Петербурге закроется 8 января

По той же причине — исходя из "принципа взаимности", — троих дипломатических сотрудников генконсульства Польши объявили персонами нон грата и обязали покинуть территорию России.



«Церемония [закрытия консульства], как сообщил посол, запланирована на 8 января. Он ограничивается утверждением, что выезд [сотрудников консульства] уже идет», — цитирует РИА «Новости» посла Польши в России Кшиштофа Краевского.



Напомним, что изначально генконсульство должно было закрыться 10 января. Но это решили сделать на два дня раньше. Также с 31 декабря в Петербурге перестало работать представительство Словакии.