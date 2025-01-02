Зима возвращается: какой будет погода в Петербурге 2 января

«Температура воздуха -3…-5 градусов, в Ленинградской области -2…-7. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему существенно ниже нормы. В пятницу временами снег, гололедица и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 января, Облачная погода, ночью с прояснениями. Небольшой, днем местами умеренный снег. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7, в окрестностях местами до -9, днем -3...-5. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.