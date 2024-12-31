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Ветер и гололед: какой будет погода в Петербурге в последний день 2024 года

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 31 декабря, синоптическую ситуацию в городе сформирует небольшой, промежуточный гребень антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, на дорогах и тротуарах местами гололедица.

mivod / Shutterstock.com

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -4…+1. Ветер западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В новогоднюю ночь местами небольшой снег и -2…-4, днем 1 января снег, мокрый снег и около 0.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 января, облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем снег, местами сильный. Ветер западный, юго-западный, утром и днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление в первой половине ночи будет повышаться, во второй половине ночи и днем - понижаться.

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