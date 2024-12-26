В Эрмитаже наградили победителей конкурса авторской елочной игрушки

Международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» проходит уже в восьмой раз и продолжает старинную традицию создания новогодних и рождественских украшений своими руками.
Кисель Вероника, «Эта прекрасная планета»
Темой конкурса 2024 года стала «Планета Эрмитаж». Участники черпали вдохновение из легенд музея, его интерьеров, экспонатов и атмосферы. На вызов откликнулись около двух тысяч участников из разных уголков России – от Петербурга до Чеченской Республики, а также из-за рубежа. Жюри под руководством Михаила Пиотровского выбрало около двухсот финалистов, чьи работы теперь украшают праздничные ели Эрмитажного театра.
Гран-при конкурса завоевала Евгения Селиванова из Тамбова с игрушкой «Тайный часовой», вдохновлённой часами «Павлин». Первенство среди взрослых одержала Анастасия Ас из Краснодара за работу «Основание Эрмитажа», а победителем детской номинации стал Павел Святкин из Петербурга с игрушкой «Атлант Эрмитажа».
Саитова Адэлина, «Свет искусства»
В профессиональной категории победила Вероника Кисель с работой «Эта прекрасная планета». Приз зрительских симпатий, определенный через народное голосование, получили Виктория Торикова, Александра Скрипник и Виталий Каета.
Также в традиционной номинации «Эрмитажный кот» отметили пять лучших работ, среди которых игрушка «Муся Кальватоне» от Никиты Колосветова и «Рыжик. Космонавт из Эрмитажа» от Светланы Ясавниной.
В рамках церемонии награждения 23 декабря также состоялся концерт «Посвящение Эрмитажу» под руководством балетмейстера Эвелины Гржибовской.
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