В Эрмитаже наградили победителей конкурса авторской елочной игрушки

Также в традиционной номинации «Эрмитажный кот» отметили пять лучших работ, среди которых игрушка «Муся Кальватоне» от Никиты Колосветова и «Рыжик. Космонавт из Эрмитажа» от Светланы Ясавниной.

В рамках церемонии награждения 23 декабря также состоялся концерт «Посвящение Эрмитажу» под руководством балетмейстера Эвелины Гржибовской.