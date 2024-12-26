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В Эрмитаже наградили победителей конкурса авторской елочной игрушки

Международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» проходит уже в восьмой раз и продолжает старинную традицию создания новогодних и рождественских украшений своими руками. 

Кисель Вероника, «Эта прекрасная планета»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Кисель Вероника, «Эта прекрасная планета»

Темой конкурса 2024 года стала «Планета Эрмитаж». Участники черпали вдохновение из легенд музея, его интерьеров, экспонатов и атмосферы. На вызов откликнулись около двух тысяч участников из разных уголков России – от Петербурга до Чеченской Республики, а также из-за рубежа. Жюри под руководством Михаила Пиотровского выбрало около двухсот финалистов, чьи работы теперь украшают праздничные ели Эрмитажного театра.

Пищерикова Марина, «Солнце Эрмитажа»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Пищерикова Марина, «Солнце Эрмитажа»

Колосветов Никита, «Муся Кальватоне. Хранительница Эрмитажа»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Колосветов Никита, «Муся Кальватоне. Хранительница Эрмитажа»

Гран-при конкурса завоевала Евгения Селиванова из Тамбова с игрушкой «Тайный часовой», вдохновлённой часами «Павлин». Первенство среди взрослых одержала Анастасия Ас из Краснодара за работу «Основание Эрмитажа», а победителем детской номинации стал Павел Святкин из Петербурга с игрушкой «Атлант Эрмитажа».

Саитова Адэлина, «Свет искусства»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Саитова Адэлина, «Свет искусства»

В профессиональной категории победила Вероника Кисель с работой «Эта прекрасная планета». Приз зрительских симпатий, определенный через народное голосование, получили Виктория Торикова, Александра Скрипник и Виталий Каета.

Ас Анастасия, «Основание Эрмитажа»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Ас Анастасия, «Основание Эрмитажа»

Селиванова Евгения, «Тайный часовой»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Селиванова Евгения, «Тайный часовой»

Также в традиционной номинации «Эрмитажный кот» отметили пять лучших работ, среди которых игрушка «Муся Кальватоне» от Никиты Колосветова и «Рыжик. Космонавт из Эрмитажа» от Светланы Ясавниной.

В рамках церемонии награждения 23 декабря также состоялся концерт «Посвящение Эрмитажу» под руководством балетмейстера Эвелины Гржибовской.

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