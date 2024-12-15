В Смольном рассказали сколько времени потребуется, чтобы убрать выпавший снег

Снегопад пока продолжается и, по прогнозам синоптиков, продолжится в понедельник. Поэтому коммунальщики всех районов Петербурга продолжают работать в круглосуточном режиме. «Основные задачи сейчас – расчистка подходов к социальным объектам и объектам транспорта», – рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин «Петербургскому дневнику».

В Смольном отметили, что сильный снегопад «создал непростую ситуацию на дорогах», поэтому автомобилистам стоит соблюдать внимательность во время поездок и не вклиниваться в колонны специализированной техники, чтобы не создавать аварийные и опасные ситуации.

«Улицы города сегодня днём чистит 939 машин и 969 работников ручного труда. Уборка не прекращается ни на минуту, тротуары и проезжую часть коммунальные машины прометают в режиме 24\7», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по благоустройству.

Тем временем сугробы в Ленобласти превысили отметку в четверть метра: в Кингисеппе высота снежного покрова увеличилась до 25 см, а в Озерках и Волосово — до 27 см.