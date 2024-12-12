Назвали сроки завершения работ на новых станциях метро «Путиловской» и «Юго-Западной»

«Путиловская» и «Юго-Западная» станут первыми станциями новой Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро. Губернатор Александр Беглов отметил, что на продолжении новой ветки в сторону центра города в тестовом режиме к будущей станции «Обводный канал — 2» («Каретная») уже работают два механизированных комплекса диаметром 5,63 м.

После того, как будет получено положительное заключение госэкспертизы, механизмы пройдут четыре станции на новом участке шестой линии — «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».